Medina en Ciudad Juan Bosch: “los que no están dispuestos a terminar que nos entreguen”

SANTO DOMINGO. El presidente Danilo Medina pidió esta tarde a los constructores que realizan los proyectos habitacionales de la Ciudad Juan Bosch que avancen los trabajos, y retó a los que llevan construcciones atrasadas a entregar los terrenos para que otros puedan finalizar los trabajos.

“Ya aquí hay vendidos más de 8 mil apartamentos, lo que indica que la gente quiere comprar los apartamentos, pero tienen que terminar, acelerar el paso y ya les dije en una reunión privada que los que no están dispuestos a terminar que nos entreguen, porque hay otros de los que sí están terminando que quieren esos solares y yo quisiera dárselos a los que quieren terminar”, expresó el mandatario.

Indicó que otros constructores ya han solicitado la adjudicación de más edificios dentro del proyecto habitacional, como Alvaro Peña, de la constructora Codelpa, y Rafael Bisonó, de Constructora Bisonó.

“Ahí está Alvaro que me está diciendo que quiere más y don Tato Bisonó hace mucho me pidió que quiere 3 mil más. Entonces yo quiero que si no van a construir que por favor, que devuelven los terrenos para entregárselos a los que quieran construir”, dijo Medina.

El mandatario hizo la declaración al dirigirse a los residentes de Ciudad Juan Bosch durante el acto de inauguración del hospital de este proyecto, que levanta el Gobierno junto al sector privado.