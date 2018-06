Miguel Vargas niega rumores de su renuncia

SANTO DOMINGO. El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, negó este viernes que pretenda renunciar al cargo en agosto próximo como se ha rumorado.

“Sobre la información que circula en los medios en el día de hoy sobre mi posición, quiero aclarar que hasta ahora no me he referido a este tema, de ocurrir una decisión de esa índole, con el primero que hablaría sería con el presidente Danilo Medina con el cual tengo un compromiso”, dijo Vargas a través de su cuenta de Twitter.

En el día de este viernes circuló temprano el rumor de que el canciller dominicano Vargas Maldonado renunciaría su cargo en agosto, para dedicarse al Partido Revolucionario Dominicano.

Vargas Maldonado fue designado en el cargo el 16 de agosto del 2016, como parte de una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana.