Ministro de Educación visita zonas afectadas por sismo en Línea Noroeste

MONTECRISTI. En un amplio recorrido por la zona afectada por el sismo en esta provincia, el ministro de Educación, Andrés Navarro, instruyó la demolición de una escuela afectada en Buen Hombre y a las demás ordenó su reparación de inmediato.

El director de la Defensa Civil en Montecristi, Félix Díaz, quien acompañó al ministro, señaló que visitaron los poblados de Cana Chapetón y Agua de la Palma, el municipio de Guayubín, y en la provincia Mao, Valverde, Navarro también hizo un recorrido para percatarse de los demás daños.

Manifestó que viendo la problemática, Navarro habló con directores de escuelas y profesores y les aseguró que todos los planteles serán reparados de inmediato. Se habló además de no parar las clases en los centros que no fueron afectados y, en los que el sismo causó daños, no impartir docencia hasta que estén aptos.

“Las autoridades provinciales van a buscar un lugar donde impartir docencia hasta que se reparen las escuelas que fueron afectadas por el sismo”, dijo.

De igual manera manifestó que siguen visitando las comunidades para darles soporte como organismo de seguridad.