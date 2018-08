Nathalie Jerez y su lucha por una pinta de sangre para una cirugía

¿Por qué el donante tiene que tener 160 libras?

Ella explica que el donante tiene que tener un peso mínimo de 160 libras, debido a que el proceso para extraerle la sangre se llama aféresis, el cual se realiza a través de una máquina. Otro de los requisitos es tener los hematócritos sobre 40 y venas gruesas. Los interesados en donar deben ir al Banco de Sangre de la Plaza de la Salud en el edificio 1 o llamar a los números 829-748-2253 y 809 537-9836.

“La extracción de la sangre se va a hacer mediante un proceso que se llama aféresis, el cual lo hace una máquina. Debido a que yo soy una enferma renal en espera de un trasplante mi sangre no debe ligarse con sangre de un donante universal, además, como la cirugía parece que va a durar varias horas porque me van a extraer dos tumores”, expresa.

Añade que los tumores que tiene se llaman “teratomas”, comunes en las mujeres, pero que por su condición requiere ciertos requisitos en la sangre que va a recibir. “El peligro más grande del teratoma no es su malignidad, sino que daña órganos por la forma en que se expande y por la forma en que se adhiere a otros órganos, entonces el teratoma es común en las mujeres, lo que no es común es que haya que hacerlo con pacientes como yo, que me dializó tres veces a la semana, que no puedo consumir líquidos y que la sangre que me van a poner no puede tener ni líquidos, no puede tener más información genética ni glóbulos blancos que despierten anticuerpos en el futuro si me hacen un trasplante”, adujo.