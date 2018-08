Organizadores del Desfile Dominicano invitan a “todos los que abrazan la herencia dominicana a participar”

SANTO DOMINGO. The Dominican Day Parade Inc, organización que realiza el Desfile Dominicano en Nueva York, emitió un comunicado en su sitio web en el que responde al llamado a boicot convocado por el El Instituto Duartiano en la ciudad de Nueva York.

The Dominican Day Parade afirma “que todos somos dominicanos, por lo que el 12 de agosto invita a todos los que respetan y abrazan nuestra herencia a venir el domingo y celebrar”.

Añade: “lamentablemente, nos hemos enterado de declaraciones difamatorias hechas por personas que buscan impactar la participación en nuestro desfile”.

The Dominican Day Parade, Inc. indica en su sitio web que es una organización no partidista sin fines de lucro que se esfuerza por proporcionar una comprensión de la herencia y las contribuciones de la comunidad dominicana en los Estados Unidos y en todo el mundo. La misión de Dominican Day Parade, Inc. es celebrar la riqueza de la cultura dominicana, el folclore y las tradiciones populares. De acuerdo con su misión, la organización se modela alrededor de los valores centrales de inclusión, transparencia, servicio comunitario y erudición.

El activista Miguel Estrella, presidente de la entidad, acompañado por otros dirigentes, dijo que el llamado es una respuesta al deseo y rechazo de los comunitarios y que la entidad tampoco participará este año, para evitar eventuales choques entre dominicanos y los haitianos, sobre lo cual, la policía ha mostrado preocupación y reforzará la seguridad con cien agentes adicionales.

Estrella sostuvo que siendo el Instituto Duartiano, la organización que ha jugado el papel principal donde quiera que haya dominicanos y dominicanas, tiene la tutoría, el deber y la obligación de hacerles saber a todos los dominicanos, sobre cualquier información que tenga a mano, sobre lo que pueda atentar contra la integridad física y la imagen de la nación.

“Se nos informó que en el desfile, que se denomina Dominican Day Parade, se van a incorporar oficiales de dos gobiernos, el de Haití y funcionarios locales del ayuntamiento de Nueva York”, dijo Estrella.

“Pero la información confidencial y fidedigna que hemos recibido es la de que hay tener cuidado, porque al los dominicanos ver la presencia de esos oficiales haitianos en el desfile, podría crear fricción, la que podría desencadenar actos de violencia”, explicó.

“El plan es volver a tildar a la República Dominicana y sus nacionales de racistas y xenófobos. Entendiendo que tenemos una responsabilidad con el instituto y la comunidad, nos vimos en el deber de no callar esta importante y sensible información”, dijo Estrella.

Añadió que entre los promotores de la participación de los haitianos en el desfile, están el alcalde Bill de Blasio, el concejal de origen haitiano en el distrito 40 en Brooklyn, Matthew Eugene y otros representantes de la comunidad haitiana en Nueva York.