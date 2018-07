Padre Luis Rosario cree que personas que apoyan aborto deben cuestionarse

El sacerdote Luis Rosario consideró que cualquier persona, religiosa o no, que esté a favor del aborto debe cuestionarse, porque entiende que es un crimen que atenta contra la vida humana.

Así reaccionó el religioso a la pregunta de que algunos sacerdotes se han manifestado su apoyo a los sectores que propugnan la despenalización del aborto en las tres causales: por violación, por deformación y si la vida de la madre está en peligro.

“Donde quiere se cuecen habas, y por lo tanto, yo no soy quien para condenar específicamente a nadie, pero si alguien no siendo sacerdote, no siendo incluso hasta religioso, se declara a favor del aborto, yo le diría, cuestiónese”, dijo.

Indicó que la vida debe mantenerse inviolable como lo establece la Constituciónde la República en su artículo 37 y no caer en la degeneración que impulsan entidades internacionales de hasta despenalizarel incesto como se quiere en algunas partes.

“Es una degeneración a nivel mundial y nuestro gobiernoquiere ponerse en esa onda tratando de que todos bailemos el mismo mambo, la misma canción, la misma danza y de finitimamente esto no puede ser así”, adujo.

Manifestó que el presidente Danilo Medina se ha empecinado en devolver el Código Penal cada vez que es aprobado sin las tres causalespara que se le incluya la despenalización del aborto.

“Si somos soberanos, si somos independiente y si somosindependientes y libres como cantamos en el HimnoNacional, seamos también libres de tantas cosas negativas que vienen de fueray que quierenperjudicar a nuestra país y declararlo como libre del aborto legal”, planteó.

La joven Saoni Grullón, quien está embarazada, sirvió de portavoz de los compañeros y dijo que el derecho a la vida no se negociay que nadie puede atribuirse la facultad de determinar quién nane o no, ya que ninguna razón justifica el aborto, que en su opinión, es la eliminación de la criatura concebida.

“Si bien la mujer es dueña de su propio cuerpo, no lo es de la criatura que ha engendrado, que merece respeto. No se trata de quitar el control de la mujer sobre su cuerpo, sino de no quitar inmerecidamente la vida a un ser indefenso”, expresó.