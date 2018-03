Para los evangélicos la Semana Santa significa días iguales a los demás, según el pastor Miguel Bogaert

SANTO DOMINGO. Lo que para los católicos es la fecha más importante, para los evangélicos la Semana Santa representa días normales e iguales a los demás, de acuerdo a lo expresado por el pastor evangélico Miguel Bogaert, máximo representante de la Iglesia Monte de Dios.

"No la celebramos con actividades, porque la Biblia no específica el día ni la hora ni la fecha en que Jesús, el hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario", recordó Bogaert.

Dijo que Jesús no dejó fecha de su nacimiento o de su muerte para que el mundo no adorara esos días y que no pasara lo que está pasando ahora. “Cristo es crucificado cada día por nosotros, para que nosotros crucifiquemos cada día nuestros pecados y nuestra forma”, añadió.

"A lo que llaman “Semana Santa” no debe ser unos días, sino que debemos tenerla todos los días en nuestro corazón porque él (Jesucristo) murió por nuestros pecados", expresó el religioso.