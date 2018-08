Paralizan trabajos de ampliación de la carretera Navarrete-Puerto Plata

SANTIAGO. Los trabajos de ampliación y adecuación de la carretera Navarrete-Puerto Plata llevan varias semanas paralizados, sin que los empresarios contratistas de los mismos y mucho menos el ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, expliquen las razones de dichas suspensiones.

No obstante, algunos obreros consultados y que pidieron no se revelaran sus identidades por temor a ser despedidos, indicaron que la suspensión de los trabajos se debe a que el ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene varios meses que no les paga las cubicaciones a las compañías que tienen a su cargo los trabajos de la carretera.

“Eso lo saben hasta los chinos de Bonao, pero nadie quiere dar la cara, ni los ingenieros de Obras Públicas ni los contratistas”, declararon los consultados al respecto.

Las empresas que tienen a su cargo los trabajos de ampliación de la carretera, con una longitud de unos 44.5 kilómetros son MAR, de Mícila Bermúdez; ECOCISA, de Arquímedes Cabrera y la Moli del señor Guarionex Medina.

En la carretera se realizan diferentes tipos de trabajos, pero principalmente en su adecuación y ampliación, para brindar mayores facilidades a los conductores públicos y privados que se desplazan por esta vía terrestre.

Debido a los constantes accidentes que se originan en la carretera, fue denominada “la carretera de la muerte”, con sus secuelas de víctimas mortales y de personas que han quedado lesionadas.

La vía es utilizada para conectarse con el municipio de Navarrete y las comunidades de la Línea Noroeste.

Asimismo, es utilizada por el transporte turístico con los visitantes que llegan a Puerto Plata y desean conocer zonas de Santiago y otras localidades del Cibao Central.

Del mismo modo, es la carretera que usa el transporte de carga de mercancía entre Puerto Plata, Santiago y las localidades del Noroeste.

Otra carretera cuyos trabajos fueron paralizados desde hace varias semanas, es la que comunica a Jacagua con Palo Alto, en la cordillera Septentrional.

De igual manera, en esa obra no se ha explicado las razones por las que dichos trabajos fueron suspendidos.