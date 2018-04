Persio Maldonado: acceso de la prensa a fuentes del Estado ha empeorado

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el director del periódico El Nuevo Diario puso como ejemplo el caso de la Policía Nacional que ya no suministra las informaciones como lo hacía antes. “Muchas otras instituciones han hecho lo mismo, por lo que como política general eso ha empeorado”, afirmó.

Maldonado también puso como ejemplo lo que pasó con las comisiones de veedurías que fue una iniciativa del Gobierno y “la han hecho colapsar” por no prestarle atención a las denuncias y recomendaciones que hicieron muchas de ellas.

Advirtió que esa no es la labor de la prensa, porque su función es cuestionar, y reiteró que no hay nada que ayude más a un Gobierno que la transparencia.

“El gobierno envía lo que cree que es noticia, envía simplemente lo que le conviene, y tu dirías, bueno si el gobierno la coloca vamos a dejar que él ponga lo que le convenga, pero la prensa no puede poner solo lo que al gobierno cree que le conviene, porque si no, terminamos siendo relacionistas públicos del gobierno“, se quejó el director de El Nuevo Diario.

Lamentó que el Gobierno lo que hace es que pauta, es decir cuando el periodista requiere a un funcionario para cuestionarlo sobre un aspecto de la dependencia que dirige, generalmente no aparece, sin embargo cuando es interés de la administración pautarlo por algo de su conveniencia llama al medio para tales propósitos.

Demandas y condenas a periodistas tiene efectos demoledores

Maldonado advirtió que las demandas y condenas contra los periodistas tienen efectos múltiples y a veces demoledores para la libertad de prensa.

Alertó sobre la obligación que existe desde el Estado de otorgar las garantías para el ejercicio de esa libertad, porque sin ello se produce lo que para él es lo más delicado en el ejercicio del periodismo: la autocensura.

Dijo que nadie paga con un precio tan alto como el periodista el ejercicio de la libertad, una libertad que no es de ese profesional sino que le pertenece a la sociedad.

“Por eso es que es tan importante que hayan garantías, y un gobierno democrático, un Estado democrático, tiene que dar esas garantías para el ejercicio de la prensa, porque sin ello se produce lo que para mi es lo más delicado en el asunto de la libertad, que es la autocensura“, remachó el reconocido comentarista de televisión.

Maldonado aclaró que todo aquel que se siente lesionado en su intimidad por algún comentario que se haga sobre su persona tiene derecho a acudir a los tribunales, pero llamó la atención sobre la predisposición que pueda tener un juez en contra de la prensa por considerarla que abusa en su trabajo de denunciar situaciones que no están bien.

“De lo que se trata aquí es de no tener la posibilidad de que alguien, por influencia, por prejuicio, porque no solo está en el que te acusa, puede estar en el criterio de un juez entender que la prensa son unos abusadores y que si me llega algo yo te impongo una sentencia“, detalló.

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios dijo que en el caso de las condenas a periodistas que se producen en comunidades pequeñas, existe la posibilidad de que un juez pueda decidir por miedo o incidencia de un funcionario.

Señaló que el ejercicio de la libertad de expresión se puede atacar de varias maneras, que puede ser un ataque de un gobierno por represión, los negocios ilícitos que son las nuevas fuentes de ataques al periodismo, y la otra manera de atacar la prensa es por la vía legal.

Argumentó que en este último aspecto se acude a legislaciones para coartar el ejercicio del periodismo o mediante sometimientos y sentencias judiciales.