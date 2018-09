Personas recuerdan el paso del huracán Georges al cumplirse hoy 20 años

Paola Sánchez, estudiante

Tenía 13 años cuando presenció el huracán y vivía en Tamayo, provincia Bahoruco, zona que fue prácticamente sepultada por el lodo que quedó luego de la inundación. Su recuperación tardó meses.



“En cualquier lugar que había un techo, había gente”

“Nosotros sabíamos que venía un huracán, pero estábamos muy desinformados, no esperábamos que iba a impactar tan fuerte, a mí me impactó mucho que se puso muy oscuro y eran como las dos de la tarde cuando empezó a llover y parecían las ocho de la noche. Fue empezando así, entonces empezó a llover y yo recuerdo que no paró jamás. Como a las diez de la mañana nos empiezan los rumores de que la presa estaba al desbordarse y que iban a tener que abrir la compuerta y desaguar, eran rumores y nadie sabía si era real, pero cuando venía mucha gente como corriendo desde el río para abajo del pueblo se dieron cuenta de que sí realmente iban a abrir la compuerta de la presa y fue tan rápido que en lo que empezó a correr el agua y en lo que yo cruzaba de mi casa al frente a un establecimiento que se llamaba La Torre, que tiene cuatro plantas, casi al terminar de cruzar la calle, ya el agua prácticamente me iba a llevar y yo logré cruzar, yo solita, porque en mi casa nadie quiso cruzar, no quisieron dejar a mi abuela sola, ella dijo que no iba a salir de su casa. Y cuando yo subí, en cuestión de minutos, empezó a inundarse el pueblo con una velocidad que uno no lo podía ni creer (...). Yo veía desde el frente, yo estaba a salvo, porque yo estaba en un lugar de cuatro pisos y yo me subí hasta el final para ver lo que estaba pasando desde ahí, a mi abuela la llevaron, primero la pusieron en una silla encima de la mesa y cuando ellos no pudieron aguantar más ahí, porque el agua les llegaba al cuello, ellos se pasaron al patio donde había una construcción de un baño, una pequeña superficie de concreto con un techo pequeñito y ahí habían como 15 personas, dentro de esas estaba mi abuela, mi papá y mis tíos. Esa era la construcción de un vecino, ese era el único techo seguro donde ellos pudieron ir más rápido, no paró de llover nunca y ellos tuvieron mojándose por horas, estamos hablando de las 6:00 de la tarde y cayó la noche y seguían ahí mojándose. Desde la cuarta planta yo veía el pueblo entero, no había construcciones altas, eso era lo más alto. Había gente en los árboles, en el parque había una glorieta, había gente ahí arriba, a donde quiera que hubiera un techo de concreto. En un lugar que le llaman El Colmadón estaba lleno de gente, había gente en el liceo, la gente se refugió en los techos, incluso hay lugares donde cubrió casas por completo (...). Yo estaba ahí y por ahí pasó todo, desde las butacas de la escuela, todos los instrumentos musicales de la Escuela de Música, del colmadón, las compuertas se abrieron, toda la comida, todo salió, pasaron gente que se iban ahogando encima de un galón, una amiga mía pasó y es desesperante porque tú quieres ayudarlos pero tú no sabes cómo”, narró la joven, quien refiere que eso la marcó para toda la vida, a tal punto, que no es capaz de vivir cerca de ríos o playas.