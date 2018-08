Amarante Baret afirma que cuenta con la “anuencia” del presidente Danilo

Dice la reelección es un fantasma

Sobre el tema de la reelección presidencial, el político lo calificó como un fantasma que siempre ha gravitado sobre el país. “El fantasma de la reelección siempre ha estado ondeando sobre el firmamento político dominicano. Es circunstancial a la cultura histórica en términos de relevo presidencial, por lo tanto, no me sorprende que ese fantasma no deje dormir a mucha gente”, escribió.