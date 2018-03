Amarante Baret: “El PLD debe hablar sobre relevo generacional”

SANTO DOMINGO. Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, proclamó que esa organización política debe hablar sobre relevo generacional para que no se quede frisado en el tiempo y pueda renovar sus estructuras.

Consideró que para que no transite el camino de otras organizaciones políticas, que se convirtieron en entelequias por no dar paso a las nuevas generaciones, los peledeístas deben abrirse a las nuevas generaciones, porque “si miramos hacia atrás, vemos los mismos actores, la misma gente; uno siente que el tiempo no ha pasado, que estamos frisados en el tiempo”.

No sabe quién será el candidato

Dijo que no sabe quién será el candidato que escogerá el Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones de 2020. Agregó que tradicionalmente el partido escoge a su candidato presidencial un año antes de las elecciones.

Sostuvo que el candidato del 2020 es “una incógnita” y sobre la posibilidad de que sea nuevamente el presidente Danilo Medina, manifestó que, como hombre de confianza del mandatario, no ha visto en éste el menor atisbo de que vaya a aspirar a una nueva repostulación.

Consideró, no obstante, que los peledeístas tendrán que tomar una decisión y definir quién encabezará su boleta presidencial.

Dijo que es evidente que, desde agosto pasado, la corriente del ex presidente Leonel Fernández está lanzada “a la calle del medio” promoviendo al ex mandatario, entendiendo que éste puede retornar a la jefatura del Estado, lo que ha provocado la reacción de quienes entienden legítimamente que el presidente Medina puede seguir más allá de las próximas elecciones.

“Pero yo puedo decir que, en mi trato personal con él, en mis conversaciones con él, nunca he detectado ningún atisbo de que él vaya a buscar la reelección presidencial”, apuntó.

Resaltó que respecto a la búsqueda de la candidatura presidencial de parte de Leonel Fernández el tema que estará en discusión es si se estaría planteando cerrar un ciclo en el 2020, iniciar un nuevo ciclo o comenzarlo donde todo inició, el 1996.

El miembro del Comité Político del PLD y Ministro de Interior y Policía subrayó que él, aunque la Constitución de la República y los estatutos partidarios le permiten aspirar a la postulación presidencial peledeísta, no ha tomado una decisión a ese respecto.

Manifestó que esa es una decisión que debe ser ponderada y analizada, pero que si la toma, se la anunciaría al país. Afirmó es político y como no es atleta, no aspira a jugar en un equipo de baloncesto o en la primera base del Escogido.

Amarante Baret apuntó que le asiste el derecho a aspirar a la postulación presidencial peledeísta, ya que toda su vida ha militado en el partido morado, donde llegó a los 14 años de edad y ha ocupado diversos cargos directivos.

En su provincia, Espaillat, ocupó todos los cargos políticos y como funcionario del Gobierno también ha desempeñado numerosas funciones, entre ellas Regidor, Senador de la República, Director de Bienes Nacionales, de Migración, Superintendente de Seguros, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Ministro de Educación, Ministro de Interior y Policía, entre otros.

Destacó que también es miembro de los comités Central y Político del Partido de la Liberación Dominicana, aunque aspirar a la Presidencia de la República “es una decisión que requiere de mucha madurez, de mucha ponderación, de muchas consultas y si en algún momento decido dar ese paso, usted puede estar seguro de que yo lo anunciaría al país, dejaría de ser funcionario gubernamental y me dedicaría solamente a eso”.

Entiende que éticamente hay un conflicto entre una aspiración presidencial y la conducción de un Ministerio, e indicó que está dedicando todo su tiempo y su pasión a ejercer sus funciones de Ministro de Interior y Policía.

Descarta división

Amarante Baret, también Ministro de Interior y Policía descartó la posibilidad de una división del Partido de la Liberación Dominicana, como resultado de las diferencias entre sus dirigentes.

Está confiado en el triunfo electoral de su partido en 2020, pero dijo que no le gusta la expresión de que “se gana con cualquier candidato”.

Subrayó que, tal como lo quería su líder fundador, profesor Juan Bosch, el PLD es una cantera de líderes a nivel barrial, congresual, municipal e institucional, hasta llegar a la Presidencia de la República.

“Por lo tanto, esa cantera de líderes de la que hablaba Don Juan está en completa producción”, señaló, aunque dijo que actualmente hay dos estilos en el Partido de la Liberación Dominicana, encarnados en el presidente Danilo Medina y el ex presidente Leonel Fernández.