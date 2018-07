Amarante Baret: “Gente poderosa obstaculiza la Ley de Partidos”

MONTECRISTI. Carlos Amarante Baret, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, consideró aquí que en República Dominicana hay personas con mucho poder a quienes no les interesa la aprobación del Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.

Aunque no los identificó, Amarante Baret dijo que esos sectores, aunque conservan cierto poder, son minoritarios a lo interno del PLD y en la Cámara de Diputados.

Afirmó que la extensión de la legislatura congresual por parte del presidente Danilo Medina para que el Congreso Nacional conozca el Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es demostrativo de que el mandatario aspira a que el país cuente con una legislación que norme las actividades de las organizaciones políticas y adopten un sistema de elección interna democrático y participativo.

Manifestó que ese proyecto ha vivido un viacrucis con más de veinte años dando vueltas en el Congreso Nacional sin ser aprobado, pero alertó que si no hay Ley de Partidos, “adiós a las cuotas de las mujeres y los jóvenes”, por lo que consideró urgente aprobar esa legislación.

A juicio del precandidato presidencial por el PLD, la Cámara de Diputados no tiene excusa para negarle una Ley de Partidos al país, y no aprobarla sería una afrenta a la nación. Consideró una pena que sectores minoritarios en el Congreso mantengan el tranque porque no quieren esa Ley.

“Yo estoy de acuerdo con la Ley de Partidos; yo creo que la Ley de Partidos vendrá a resolver el gran desorden en que se ha convertido la actividad política dentro de los partidos”, indicó Amarante Baret, quien recordó los conflictos que se han generado en la elección de candidatos o de renovación de la dirigencia de algunas organizaciones con desórdenes, enfrentamientos, robo de urnas y hasta personas fallecidas por falta de una legislación que norme esas actividades.

Apuntó que el Partido de la Liberación Dominicana, tradicionalmente un partido organizado y disciplinado, no ha escapado a esos conflictos y traumas, “y es algo de lo que nosotros los peledeístas no podemos sentirnos orgullosos”.

Razonó que en los partidos políticos ya no hay árbitros, especialmente cuando se trata de elegir candidatos a puestos electivos, porque las pasiones se desbordan debido a que mucha gente invierte dinero para obtener una candidatura, “y esa gente es capaz de cualquier cosa”.