Amarante reclama Comité Político del PLD sea convocado para este lunes 18

PUERTO PLATA. El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, licenciado Carlos Amarante Baret, proclamó aquí que el Comité Político del PLD debe ser convocado para este lunes 18 de junio para que analice y tome decisiones sobre los temas éticos que la sociedad nos demanda en estos momentos.

Amarante Baret, miembro del Comité Político del PLD, afirmó que el máximo organismo de dirección del partido morado debe tomar decisiones que estén a la altura de los principios éticos del Partido.

“El PLD debe reunirse este lunes 18 de junio, tomar decisiones pensando en el interés general de la organización y enviar un mensaje claro de que somos un partido que apostamos por la transparencia”, afirmó Amarante Baret en un multitudinario acto celebrado en la cancha de La Rigola, de este municipio, para cerrar un recorrido que inició el viernes en esta provincia.

En ese periplo, el aspirante a la candidatura presidencial peledeísta visitó Sabaneta de Yásica, Sosúa, Montellano, El Mamey, Los Hidalgos. También giró visitas a a personalidades religiosas, empresariales, profesionales y comunitarias.

Consideró que el PLD no tiene que sacrificarse por los intereses de un particular, ya que por encima está lo general, “y yo sé que si no es mañana será pasado mañana, pero nos reuniremos y daremos una respuesta”.

Precisó que las normas del partido establecen que si un dirigente es investigado, no hay por qué sancionarlo, pero si resulta inculpado en un expediente, automáticamente debe ser suspendido.

“Esos son los temas que nosotros debemos poner claros en la próxima reunión, que yo quiero que sea mañana (lunes)”, expresó, y aclaró que el Comité Político del PLD no es un tribunal judicial, pero tiene que dar respuestas políticas a temas de índole política. Estimó que el PLD debe ser preservado por encima de los intereses particulares grupos.

El recorrido

En cada uno de los puntos visitados desde el viernes en la Novia del Atlántico, Amarante Baret fue recibido a casa llena con muestras de afecto y adhesión a sus aspiraciones presidenciales.

El viernes, Amarante Baret inici{o su programa de visitas con líderes comunitarios en Altamira encabezados por el alcalde Fidencio Colon, de Sabaneta de Yásica, encabezados por el alcalde Amaurys Castillo Olivence y una hora más tarde con otro encuentro con sectores representativos del municipio Sosúa.

Concluidos esos compromisos, el aspirante a la candidatura presidencial del PLD se reunió con representativos de grupos populares de Sosúa y luego con sectores representativos de Montellano. Aquí Amarante Baret recibió el respaldo entusiasta del diputado Félix Castillo, de Vladimir Céspedes y César Peña Bonilla del Comité Central, de los dirigentes Juan Dionicio Valdez, Ninoska Henríquez, del representante de la juventud Merlin Ciriaco, del regidor Julio Pérez, entre otros.

El sábado, el programa de actividades de Amarante Baret incluyó encuentros populares en Imbert y luego El Mamey y Los Hidalgos, donde el espacio escogido resultó pequeño ante la gran cantidad de asistentes.

El aspirante a la nominación presidencial se reunió con líderes de las iglesias Católica y Evangélicas, de productores de leche, de ganado, dirigentes comerciales, empresariales, populares y comunitarios, entre otros.