Andrés Navarro: “Estoy preparando una precandidatura a la presidencia”

SANTO DOMINGO. Diario Libre ha tenido acceso a un audio del ministro de Educación, Andrés Navarro, en el que declara que está preparando su precandidatura a la presidencia de la República.

Navarro hizo el anuncio durante una actividad con peledeístas en el municipio de Guerra, provincia Santo Domingo.

“Antes de yo lanzar una precandidatura voy a recorrer el país entero para yo hablar con todo el liderazgo del partido, municipio por municipio. Tengo dos meses trabajando los fines de semana, en la noche, a final de la tarde, trabajando fuera de mi labor del ministerio”, declaró Navarro ante un grupo de peledeístas, que principalmente están vinculados a Danilo Medina.

Luego de reconocer que se ha dado a conocer por su labor en los ministerios de Relaciones Exteriores y Educación, declaró que tiene “lazos de admiración a Danilo Medina y que reconoce que la valoración que pueda tener el pueblo dominicano sobre Andrés Navarro es la agenda de Danilo Medina”. Expresó que no obstante, “los liderazgos no se traspasan ni se heredan. He tomado la decisión de emprender la ruta de preparación para una precandidatura a la presidencia de la República Dominicana”.

Dijo que en ese recorrido por los municipios ha cubierto 22 de las 31 provincias del país.