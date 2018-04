Ante “presión pública” PRM ofrece datos votación vicepresidentes y subsecretaría general

SANTO DOMINGO. Con la aclaración de que no son datos finales y que se hizo para “satisfacer en gran medida a la presión de la opinión pública”, la Comisión Organizadora de la Convención del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ofreció los primeros datos numéricos y sin porcentajes de su elección interna, limitados a las vicepresidencias y a la subsecretaría general en nueve demarcaciones.

En su séptimo boletín y el primero para los vicepresidentes y subsecretaría general, Tony Raful, presidente de la comisión, indicó que para los candidatos a vicepresidentes se contabilizó 288,941 votos segmentados, no individuales, en los que los primeros cuatro lugares los ocupan Roberto Fulcar, con 12,579 votos; Rafael Santos, con 10,176; César Cedeño, con 10,130; y Faride Raful, con 9,558.

En tanto que para la subsecretaría general se han contabilizado 121,189 votos segmentados. Para esta posición los primeros cuatro lugares corresponden a José Francisco Santana Suriel, con 6,519; Tomás Danilo Castillo Lugo, con 5,072; Lourdes Cecilia Herrera Tejada, con 4,730; y Ney Rafael García Rodríguez, con 2,222.

Los municipios incluidos en este boletín son Azua, Valverde (Mao), Distrito Nacional, Boca Chica, La Caleta, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Sánchez (Samaná).

“No se trata en absoluto de datos finales ni estamos proclamando a ningún ganador, no importa el lugar que puedan ocupar en este corte, no representa una votación final. Todo esto está sujeto a verificación, a evaluación, a confirmación, a chequeo y a posibles reparaciones en torno a lo que aquí se señala. Pero es el resultado de una muestra que se hizo para satisfacer en gran medida la presión de la opinión pública, que ha estado reclamando por diversas vías que el PRM no acaba de contar los votos a las vicepresidencias y a las subsecretarías”, expresó Raful.

Agregó que, además, se ofrecían los datos para que “no hayan más especulación en el asunto de los votos de esta convención”, luego de señalar que “hay gente que quiere saber cómo van los votos en algunos lugares y estamos cumpliendo con esa responsabilidad”.

No ofreció día ni hora para el siguiente boletín y reiteró que este domingo, 8 de abril, se celebra la convención en los 36 municipios pendientes de votación.