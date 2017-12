CES: con Pacto Eléctrico se tendrá carta de ruta clara

SANTO DOMINGO. Los encuentros y mesas de trabajo desarrolladas para lograr consensuar los puntos para firmar el Pacto Eléctrico, valieron la pena porque ahora se cuenta con una carta de ruta clara y con variables medibles, según Iraima Capriles, directora ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES).

“Valió la pena, además, que todos los problemas más grandes que teníamos era: el cumplimiento selectivo sobre la ley general de electricidad 125-01 porque entraba en contradicción con muchos puntos. El pacto hace las recomendaciones de aquellos puntos donde deberá hacer modificaciones legislativas para que la ley 125-01 pueda cumplirse a cabalidad de conformidad de lo que establece la Constitución y las leyes correspondientes”, expresó.

Agregó que cerca de 18 puntos se quedaron fuera del Pacto Eléctrico, pero que los mismos serán estudiados para ver en qué medida se puede lograr consensos.

Afirmó que dentro de esos disensos está el tema de Punta Catalina y la forma del Comité de Monitoreo y seguimiento a lo ya acordado.

“Hay un documento donde hay una lista de los disensos y se les distribuyó a todos los actores involucrados para que supieran que no se quería decir que no se iba a trabajar más sino que se seguiría reflexionando sobre ellos para ver en qué medida podían lograrse consensos en muchos de ellos.

Precisó que no hubo disenso en los puntos sustanciales como por ejemplo: en el cronograma de reducción de pérdidas por cobrar; no hubo disenso en la reestructuración del sistema haciéndolo que el subsector eléctrico ahora estuviese regulado por el Ministerio de Energía y Minas en materia de políticas regulatorias del subsector eléctrico y que la operatividad cayera en manos de la Superintendencia de Electricidad y no hubo disenso en la reducción de pérdidas que, en la actualidad, está en un 32.7% en la República Dominicana. JCM