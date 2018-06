Chú Vásquez: “Lo que se ha cometido contra mí es un abuso”

SANTO DOMINGO. El secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jesús Vásquez Martínez (Chú), consideró que es un abuso en su contra la acusación de prevaricación, soborno y enriquecimiento ilícito presentada anoche por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.

“Lo que se está cometiendo conmigo es un abuso, yo puedo demostrar cada centavo que me he ganado fruto del sudor de mi frente, de mi trabajo y de mi familia, que no tengo nada qué ocultar, que no tengo empresas, que no tengo negocios, que vivo de la misma producción de leche y de la producción de coco, y del ganado que genera la crianza entonces los vendo cada año, los mejores los vendo. Y de la pensión que tengo después de 25 años en la administración pública”.

Vásquez aseguró que no involucrará a su partido en esta acusación y “voy a defenderme yo como persona y yo voy a asumir mi defensa, los abogados y mi familia, el que me quiera respaldar que me respalde pero yo no voy a buscar nada ni voy a pedir nada”.

Dijo que ayer habló con el excandidato presidencial Luis Abinader, quien la manifestó preocupación por esta situación, pero aún no lo ha hecho con el expresidente Hipólito Mejía.

“Luis Abinader me llamó y lo vi anoche, como todos los dirigentes del partido está consternados por una situación como esta”, expresó en el programa el Gobierno de la Mañana.

Descartó que Abinader y Mejía estuvieran advertidos de lo que ocurriría contra él y el presidente del PRM, Andrés Bautista, y por esa razón habrían apoyado al senador José Ignacio Paliza, a la presidencia y a Carolina Mejía para la secretaría general del PRM.

Precisó que sus abogados son Manuel Conde y Jorge López Hilario.

Expuso que vive en la misma casa desde los 80 en Nagua, y en Santo Domingo reside en un apartamento que compró con un financiamiento bancario de seis millones de pesos “en un cuarto piso que no tiene ascensor y ahí he vivido durante los últimos 8 años, antes vivía en los Jardines del Embajador en un apartamento pequeño que vendí y compré donde vivo en la actualidad”.

Sostuvo que sus abogados esperarán que le entreguen la acusación para proceder a la defensa, ya que lo que tiene son “pedazos de tierra de tres tareas, cinco tareas, diez tareas, cincuenta tareas, 100 tareas”, en María Trinidad Sánchez que llegó a comprar a 300, 500 y mil pesos.