Cura pide sacar las primarias de la Ley de Partidos

SANTO DOMINGO. El cura párroco de la iglesia Las Mercedes, Fray Máximo Rodríguez, llamó a sacar las primarias de la Ley de Partidos para que sea aprobada esa normativa y que se deje ese tema a las organizaciones políticas.



Rodríguez, quien ofició una misa por el 20 aniversario del fallecimiento de José Francisco Peña Gómez, aprovechó para pedir a la oposición política que se una si en verdad quiere llegar al poder.



Asimismo los convocó a imitar los ideales de Peña Gómez y consideró que este fue un líder cuyos ideales no son de unos ni de otros, sino de todos los que luchan por la democracia.



"Creo que hasta los enemigos están hoy arrepentidos porque han visto todo lo que Peña dejó hace veinte años y han visto que son verdad. Peña Gómez no es de uno ni de otros sino de todos los que luchan por la democracia", dijo Rodríguez al oficiar una misa este jueves en la que participaron dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Dijo que Peña Gómez no fue presidente “por miserias y por un pueblo que se dejó embaucar porque no pensaba”. “No fue presidente porque no se sentó en la silla pero en los corazones de muchos ocupaba el sitio de un presidente", agregó.



En la misa estuvieron presentes Jesús (Chú) Vázquez, secretario general del PRM; Geanilda Vásquez, Alfredo Pacheco, Tony Raful, entre otros. Fue notoria la ausencia del expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader.