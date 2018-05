Danilo pide al Congreso crear comisión bicameral para estudiar proyecto de Ley de Partidos

SANTO DOMINGO. El presidente Danilo Medina solicitó a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado la designación de una comisión bicameral para que estudie el proyecto de Ley de Partidos en el Congreso Nacional para que la pieza “no se caiga”.



La solicitud del mandatario, dirigida a Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, y a Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, se hizo a través de una carta, que fue leída en la Cámara de Diputados y en una rueda de prensa convocada de emergencia en el Palacio Nacional.

En la misiva, el mandatario asegura que su “única motivación”, al defender “el modelo de primarias abiertas y simultánea con el padrón oficial de la Junta Central Electoral es el compromiso de revitalizar los partidos políticos, fortalecer la transparencia y abrir más espacios de participación”.



Agregó que “no se trata, pues, de buscar ventajas a favor de uno u otro sector, o de una u otra persona en particular, sino de crear nuevos mecanismos de participación que contribuyan a que los partidos respondan cada vez más a las expectativas sociales y de fortalecimiento institucional”.



“Una amplia mayoría del Senado de la República aprobó las llamadas primarias abiertas y simultáneas con el padrón oficial de la Junta Central Electoral (JCE), decisión que merece mis sinceras felicitaciones, ya que esta es una modalidad de elección de candidaturas muchos más transparentes y participativas que el modelo vigente, el cual está sustentado en padrones electorales internos que gozan de muy poca o ninguna credibilidad, a lo que se agrega el hecho de que al interior de los partidos políticos no existen ya mecanismos confiables ni interlocutores válidos para dirimir los conflictos que se generan en los procesos eleccionarios internos”, dice la misiva enviada por el presidente de la República.



Indicó que al sugerirle a los presidentes de ambas cámaras legislativas la creación de una comisión bicameral, “busca que esa sirva de espacio para que se discuta esta cuestión (la falta de consenso), se exploren opciones alternativas y se procure, en el menor tiempo posible (...) una solución pactada que allane el camino para aprobar la ley sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos”.



El llamado del mandatario se produce en momentos en que el conocimiento del proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos fue suspendido ayer por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados porque los legisladores danilistas no asistieron al encuentro pautado para las 10:00 de la mañana y no se reuniera el quórum reglamentario de la mitad más uno para iniciar los trabajos.



Los llamados “brazos fuertes” del presidente Danilo Medina en la cámara baja no se presentaron a la reunión, por lo que después de dos horas el presidente de la Comisión Especial, Henry Merán, anunció que sería cancelada la sesión de trabajo.



La carta del jefe de Estado fue leída a los medios de comunicación en el Palacio Nacional por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.