Diputado PLD no descarta aspirar como alcalde de Santo Domingo Este

SANTO DOMINGO. El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Alberto Tejeda, reveló que no descarta responder al clamor de miles de munícipes de Santo Domingo Este para que busque la candidatura a alcalde por ese municipio.

Indicó que se mantiene trabajando en el Congreso Nacional con el mismo entusiasmo del primer día, con las puertas abiertas para recibir a los ciudadanos y apoyarles.

Dijo que a pesar de las peticiones de los residentes en Santo Domingo Este para que dirija el gobierno municipal, no ha tomado decisión al respecto.

“Seguiremos asumiendo con responsabilidad, siempre dispuesto a escuchar a los munícipes, no importando la posición en la que estemos, ya que nuestro compromiso con el municipio, no se limita a este periodo legislativo, data de mucho antes de que estemos en este cargo de legislador y no se focaliza solo en los dirigentes de nuestro partido ni de la demarcación”, afirmó el legislador.

A través de su oficina legislativa y de su fundación Soñando Despierto, el diputado Luis Alberto Tejeda realiza una labor que impacta a todo el municipio, manteniendo contacto directo con dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, líderes comunitarios y presidentes de juntas de vecino quienes han destacado su cercanía y disposición para apoyar el desarrollo del deporte, el arte, la cultura, tecnología y el empoderamiento ciudadano.