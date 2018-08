Diputado que involucran en atentado a Maduro dice que Rodríguez Zapatero lo amenazó durante diálogo en RD

Borges y Requesens

De acuerdo al gobierno de Maduro, Borges y el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos forman parte de las al menos 20 personas que ejecutaron el supuesto atentado contra el mandatario durante un acto público y que fue ejecutado con disparos desde unos drones. Luego de ser imputado en el hecho, la Asamblea Nacional Constituyente le retiró la inmunidad y el Gobierno basa su acusación en las declaraciones de otro legislador, quien está preso y, según la oposición ha sido torturado. Se trata del diputado Juan Requesens, quien según el Gobierno dijo: "Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges que me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trata de Juan Monasterios, me contacté con él a través de la mensajería". Ambos legisladores pertenecen al partido Primero Justicia.