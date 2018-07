Domínguez Brito propone reforma integral en la Policía Nacional

SANTIAGO. El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, indicó que su gobierno se caracterizará por la aplicación estricta de la ley, la persecución incansable del delito en todas sus formas y la firmeza en la aplicación de la justicia tanto para los que delinquen en las calles como para los criminales de “cuello blanco”.

Brito advirtió que el país vive grandes retos que requieren de mano firme para garantizar que la población pueda vivir tranquila y segura, por lo que su próximo paso será fortalecer la seguridad ciudadana para que ninguna madre tema que sus hijos no regresarán a casa de la universidad o del trabajo.

El dirigente político dijo que ha tomado la firme decisión de ser el próximo presidente de la República al dejar inaugurado su comando de campaña en la región norte. Explicó que la reforma policial debe conducir a un cambio positivo real en la labor que la Policía realiza, lo cual hasta ahora no ha sido posible que suceda.

“Nuestro objetivo es la modernización total y definitiva de esa institución y de todo su personal para que responda a los estándares que requiere nuestra sociedad del siglo XXI. No habrá policía de investigación que no sea universitario o de academia y que no pase el polígrafo cada año”, afirmó el exprocurador general de la República.

El también exprocurador fiscal del Distrito Nacional aseguró que en un mandato suyo se hará una rigurosa evaluación de las habilidades de cada integrante de la policía, su correspondiente ubicación en las responsabilidades en que puedan tener mayor rendimiento.