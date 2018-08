Domínguez Brito: “Yo seré el próximo presidente de la República y seré un buen presidente”

SANTO DOMINGO. El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Domínguez Brito declaró ayer que se siente preparado para buscar la presidencia de la República Dominicana y que en un gobierno suyo procurará hacer cumplir las leyes y mejorar los aspectos que han avanzado pero que necesitan aún más atención.

“Yo seré el próximo presidente de la República con el favor de Dios y de la gente, y yo seré un buen presidente, que los dominicanos aquí y en Nueva York o donde quiera que estén en el exterior sientan orgullo de su presidente ya que es un presidente honesto, trabajador, que es sensible a los sentimientos de los demás” expresó Domínguez Brito al referirse a sus aspiraciones presidenciales.

Al ser entrevistado por Lorenny Solano para el programa de televisión Dominicana Buenas Noches de RNN, Domínguez Brito dijo sentirse preparado y con la madurez necesaria para ser presidente de la República, resaltando que una nación no puede darse el lujo de inventar, que se debe tener firmeza para hacer cumplir las leyes y guiar un proyecto de nación.

“Es un gobierno de firmeza lo que estoy planteando, de coraje de decisión pero siempre cerca de los más necesitados” destacó el ex procurador general y ex senador de la República al momento de explicar que propone un proyecto que genere confianza, estabilidad, que sea fruto de una experiencia de Estado, pero que sea manejado dentro del ámbito de la transparencia con quienes no han tenido conflictos éticos, de escándalos, dificultades, donde no ha sido el dinero ni el enriquecimiento la motivación para el trabajo.

Cuestionado sobre lo que piensa de la respuesta del presidente Medina a referirse al tema de la reelección Domínguez Brito manifestó que está únicamente concentrado en desarrollar su proyecto para lograr que el pueblo se sienta orgulloso de haber tenido un presidente decente, honrado trabajador y eficiente y que haya llevado a la República Dominicana a ser un mejor país.

Dominicana Buenas Noches se transmite cada sábado desde las 10:30 de la noche a través de RNN Canal 27 y a través de Facebook Live y es conducido por Lorenny Solano bajo la realización de Producciones LASO.