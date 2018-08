El país ya tiene una Ley de Partidos Políticos cerca de 20 años después

SANTO DOMINGO. El Senado aprobó ayer, en única lectura, las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados al proyecto de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y convirtió en ley la norma que comenzó a discutirse en le periodo de gobierno 2000-2004. Ahora será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

De los 27 senadores presentes en la sesión extraordinaria, 25 votaron a favor de la ley mientras que dos votaron en contra (Dionis Sánchez y Prim Pujals) y cinco no asistieron por varias razones.

A diferencia de la ocasión anterior, cuando el senado aprobó la Ley de Partidos, los senadores leonelistas no abandonaron la sesión, pero votaron en contra. Sánchez dijo que su voto en contra no tiene que ver con su simpatía por Fernández, sino porque es contraria a la Constitución y no descartó acompañar a los diputados que han dicho que recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

El proyecto, al igual que en la Cámara de Diputados, contó con el voto favorable de los senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Santiago Zorrilla y José Paliza.

Al inicio de la sesión, que tenía ese único punto en agenda, el senador por Barahona, Edis Mateo, solicitó que la iniciativa sea liberada de trámite de comisión.

Al inicio de la sesión, el presidente Reinaldo Pared Pérez leyó el artículo 99 de la Constitución, que indica que cuando un proyecto es devuelto de una cámara legislativa a otra, solo se aprueba en única lectura, una sola discusión.