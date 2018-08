El pedido de Hipólito a Leonel y la feroz respuesta que recibió en las redes sociales

Algunos de los mensajes

“Todos queremos saber cómo es que se mueve el dinero en Fundglobe, pero me llama la atención que con tantas cosas que pasan en el país por parte del actual Gobierno Hipolito SOLO HABLA DE LEONEL, Hipo parece más Danilista que PRMista”, posteó Wellingston Feliz‏ @Wafeliz.

“Si sr Mejía, estamos d acuerdo con ud. Pero también diga algo de la corrupción, de los robo de este gobierno. No sabemos cuál es el misterio q no habla nada d eso”, dijo, en tanto, Pedro Esteban‏ @pedro21792004.

Víctor Hugo Carrasco‏ @VctorHugoCarra2 dijo: “Que viejo más charlatán ese, tantos casos de corrupción en el gobierno de Danilo y mira con que salta, eso es la gente de DANILO que lo manda para desviar lo de FARIDE.

“Que pasao ta HM, el partido PRM preocupado x el dinero de Joao Santana y el preocupado x algo que ya paso cuando el quirinazo. Ya es tarde para ablandar esa habichuelas x eso Abinader se lo va comer con yuca”, fue la opinión de balbino troche perez‏ @batptroche.

.

“Si eso fuera para un legítimo sometimiento pero eso lo hace @llegopapa dijo por joder y hacerle coro a Danilo, no se cansa ese señor de hacerle daño a este país. Es obvio que es parte secreta de Danilo a cambio de contratos millonarias”, indicó Danny De Leon‏ @elfuetaso.

Kelvin Família‏ @familia_kelvin escribió lo siguiente: “Que honorable este Hipólito, se siente frustrado porque ni como presidente ni como ex presidente ha logrado nada positivo para el país. solo ha dado al país momentos de terror no hay una sola obra ni una mínima iniciativa positiva que recordemos de este honorable ex presidente, no jod..”.

“Sr Mejía, acuérdese que el Pdte. actual se llama Danilo Medina, por si se le olvidó. Parece que para Ud. ese sr lo hace todo bien”, tuiteó Pedro Esteban‏ @pedro21792004 .

De su lado, franklin‏ @hdez_rd manifestó: “Ese señor tiene un muy buen acuerdo con el corrupto de Danilo para hacerle daño a Leonel y a Abinader para que se quede gobernando”.