El PRM recibe críticas por tardanza en dar resultados de su convención

SANTO DOMINGO. De ser definido en principio como un proceso ejemplar y democrático, la convención del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha pasado a ser blanco de críticas internas y externas ante la incapacidad de los organizadores para ofrecer los cómputos finales.

Ayer, a ocho días de la celebración del evento para elegir al presidente, al secretario general y a 21 vicepresidentes de la organización fue emitido un nuevo boletín con el 92.48 % y 90.76 %, de los votos contabilizados para presidente y secretario genral, respectivamente.

En este boletín, para la presidencia nacional, José Ignacio Paliza encabezaba los resultados de las votaciones con 75.92 % frente a Geanilda Vásquez, que tenía el 13.37 % y Jesús Feris Iglesias, un 10.70 %.

Carolina Mejía lideraba las votaciones para la secretaría general con 70.70 % frente a Jesús Vásquez, con 21.69 %, Leonardo Faña 4.62 %, Aneudy de León 1.24 %; y Andrés Lugo, un 1.73 %.

La convención ha sido calificada como “un tollo” por Feris Iglesias, quien dice que en los lugares donde no se votó fue por no llegar las urnas a tiempo y en otras zonas fue el caso de las boletas.

Sostuvo que solo aguarda qué pasará con la convención complementaria.

Para Faña, candidato a la secretaría general, hubo mala organización del evento, el que tildó de desastroso.

“Ha estado desorganizado, no hubo planificación porque todavía esta es la hora donde a mí no me han entregado la cantidad de votos que yo saqué, no se sabe y solo se habla de porcentajes”, afirmó.

Se quejó de que nunca recibió el padrón de los votantes, lo que genera suspicacias y dudas, en un proceso que reconoce fue muy complejo. En muchos lugares, indicó que no se votó y las actas sin embargo fueron llenadas, lo cual aumenta aun más los problemas; “eso no va ser real lo que salga de ahí”.

En consonancia con los candidatos está el estratega en comunicación, José Carlos Nazario, quien sostiene que se crearon expectativas ante la sociedad y no han sabido satisfacer.

“Llueven las especulaciones en ese proceso, que luce demostrar incapacidad de los organizadores y de la estructura partidaria”, precisó.

A su juicio, las primarias del PRM son una muestra más de la indisposición de los partidos a regularse, “un botón que demuestra la necesidad de árbitros validados.

El politólogo César Pérez planteó que la complejidad del proceso, debido a la enorme cantidad de candidatos, habría influido en las dificultades para culminar el conteo de los votos.

A su entender, la debilidad de la convención estuvo en el pacto entre Luis Abinader e Hipólito Mejía para imponer sus candidatos, lo que limitó el ejercicio pleno de democracia interna.