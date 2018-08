¿Están los funcionarios de Danilo Medina montando su reelección?

Durante una entrevista que concedió este martes al periódico elCaribe, José Ramón (Monchy) Fadul (ministro de Interior y Policía y también miembro del CP), se refirió al tema y fue más allá al plantear que era necesario que se modificara la Constitución de la República para “rehabilitar” Medina.

“Yo creo que sí, debe modificarse, en algún momento debe la sociedad abocarse a revisarlo porque no puede haber un precepto constitucional solo contra una persona, además un activo del país; que la decisión de él postularse nuevamente ya personalmente, es otra cosa, pero tú crearle una limitante de manera muy particular a una persona en estos procesos electorales, no creo que sea lo más correcto constitucionalmente”, contestó a la pregunta de si entendía que debía modificarse la Constitución para habilitar al presidente Medina.

Fadul sustentó su planteamiento además en que la actual Carta Magna no impide a los ex presidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía buscar otro periodo de gobierno.

Esa medida “no afecta al presidente Fernández (Leonel) aún con tres periodos, no afecta al presidente Hipólito Mejía, que pueden ser candidatos en el 2020 y si pierden pueden volver a ser candidatos. En el caso del presidente Medina no tiene posibilidad de poder ser candidato jamás, de acuerdo a ese precepto constitucional, que es el único que tiene esa limitante, esa prohibición y eso está ahí constitucionalmente”, abundó.