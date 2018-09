Fallo del Tribunal Constitucional fortalece el frente de opinión anti reelección

La disputa, que no ha desarrollado todo su potencial pues faltan sectores por expresarse, se produce pese al impedimento constitucional del artículo 124 de la Carta Magna para la reelección.

‘‘La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera, una vez más, improcedente tratar el tema de la reelección presidencial en la actual coyuntura política sin haber arribado siquiera al periodo de precampaña y, más aún, que se aluda a la posibilidad de abocarse a ello sin necesidad de reforma constitucional inobservando el contenido del artículo 124 de nuestra Ley Sustantiva, así como la vigésima disposición transitoria que prohíbe la reelección presidencial para el gobernante de turno.‘‘, dijo la entidad.

Los que rechazan la reelección pertenecen sectores eclesiásticos, empresariales y políticos, que coinciden en el sentido que entienden que la misma no sería favorable para el bienestar del país y tras el fallo del Tribunal Constitucional han ganado una primera batalla.

Otro sector de los poderes fáctico de la sociedad que ha manifestado repulsa a la reelección y a la posibilidad de modificar la Constitución, es la Asociación de Jóvenes Empresarios. Raúl Hoyo, presidente de la entidad, aclaró, empero, que “la posición de ANJE no está dirigida a un partido en particular; nuestro discurso ha sido coherente durante años y ante los distintos partidos que han gobernado la República Dominicana. La Carta Magna no es, ni debe ser, un instrumento que se maneje por casos particulares, debe respetarse y ser cumplida por todos”.

En términos similares ha hablado el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Campos de Moya, quien dijo que el artículo 124 de la Carta Magna es muy claro en cuanto a la reelección.