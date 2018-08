Faride: “Hablar de reelección en este momento es una falta de respeto”

“Lo que no queríamos era primarias abiertas”

Durante la entrevista, Raful defendió la postura asumida por organización durante el conocimiento y aprobación de la Ley de Partidos Políticos. Dijo que el PRM fue coherente en su reclamo de no querer primarias abiertas y que eso se logró.

“Lo primero es que nosotros somos un partido independiente, un partido que tiene una dirección, que tomó la decisión de aprobar esta Ley de Partidos Políticos y que desde el principio dijimos que queríamos una Ley de Partidos Políticos, que lo que no queríamos era que se nos impusieran unas primarias abiertas, que era la intención con la que se fue el proyecto a la Cámara de Diputados que salió del Senado de la República y eso motivó a que se hiciera una comisión especial”, adujo.

Agregó: “Nosotros decidimos aprobar esta ley de partidos políticos, lo hicimos, no se nos impusieron las primarias abiertas. Es una ley de partidos políticos que permite a los partidos decidir cómo hacen sus convenciones y sus primarias internas y le corresponderá a cada organización política hacerlo. Por eso nosotros no votamos a favor ni en contra de nadie, votamos como partido político por lo que creíamos que era conveniente no solamente para nosotros, sino también para la sociedad dominicana”.