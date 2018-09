Hipólito: PRM no ha definido modalidad de primarias

SANTO DOMINGO. El expresidente Hipólito Mejía negó hoy que en el PRM esté definida la modalidad de las primarias para elegir a los aspirantes a puestos electivos de esa organización para los comicios del año 2020.

Como se escucha en el archivo de audio adjunto a la nota, al ser cuestionado sobre el particular Mejía respondió: “No, no, eso no es verdad. Déjame decirte algo que no acostumbro a hacerlo yo: en el partido hay instancias que tienen que ser sometidas. Una vez sometieron eso sin consultarlo conmigo, antes de la ley (de partidos) y se aprobó. Pero después ha habido una discusión en la que yo he mantenido una misma posición”.

Desde que la opinión pública y las cámaras legislativas retomaron el debate sobre el proyecto de ley electoral y sobre la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos –que fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 13 de agosto de este año–, el exmandatario ha favorecido las primarias abiertas.

Sin embargo, aseguró que eso no será óbice para la definición de las candidaturas del proceso, pues, según manifestó, tanto para él como para la cúpula de la organización, lo prioritario es el fortalecimiento institucional del partido.