Hipólito retoma ataques contra Leonel; pide aclarar origen fondos de Funglode

Enfrentamiento

Esta última solicitud de Mejía es el más reciente ataque entre los dirigentes, luego de que el pasado 3 de junio Hipólito declarara: “Leonel está muerto. No se preocupen, que yo voy a decir lo que nadie sabe sobre Leonel Fernández, y esas informaciones las voy a revelar cuando yo caliente la temperatura en las calles”, afirmó.

Mejía dijo entonces que en un mes iría a las calles “como un toro” a buscar la candidatura por la presidencia en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero en esa misma semana la Junta Central Electoral prohibió el proselitismo anticipado. La decisión de la Junta ha enfriado los ánimos políticos, por lo menos en las calles.

Fernández, por otro lado, respondió que aceptaba el reto de Mejía. Y declaró: “Esto no es cuento, esto no es relajo, esto no es cuestión de llegó jajá”. A pesar de que Leonel Fernández no es el candidato oficial por el PLD, es difícil vislumbrar un panorama en el que no salga electo candidato de esa organización, a menos que el presidente Danilo Medina decida apoyar con todos sus esfuerzos a otro aspirante o buscar él la reelección, actualmente pro-hibida por la Constitución Dominicana.

Los ataques a Fernández han servido al expresidente Hipólito Mejía para mantenerse en la palestra. Además de que reduce el debate a dos aspirantes que en este caso son los expresidentes, a pesar de que ambos partidos tienen en total unos ocho pretendientes a la presidencia de la República.