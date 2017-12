Leonel: “Dios quita y pone presidentes”

SANTO DOMINGO. El expresidente Leonel Fernández afirmó hoy que se siente con energías para seguir colaborando con el país en cualquier posición, y advirtió que “Dios quita y pone reyes, también quita y pone presidentes”.

“Todavía no me siento tan viejo, a pesar de que los bigotes se han puesto blancos, pero aún así me siento con energía para colaborar con este país en cualquier posición que me encuentre, en el gobierno o fuera del gobierno siempre estaré atento al progreso, el bienestar y el futuro de la República Dominicana”, expresó.

Fernández recibió en Funglode los saludos de dirigentes peledeistas en ocasión de cumplir hoy 64 años de edad, y manifestó que está en manos de Dios si podrá llegar o no nuevamente a la Presidencia de la República.

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana negó que haya conflictos entre él y el presidente Danilo Medina por la Ley de Partidos.

“No hay tal conflicto, simplemente y llanamente hay discrepancias en puntos de vista respecto a un tema específico, que yo espero podamos resolver pronto”, dijo.

Pronosticó que el próximo año será estable económicamente como a su juicio lo ha sido este e indicó que habrá crecimiento, prosperidad y bienestar para el País.

Entre los dirigentes que acudieron a felicitar a Fernández estuvieron Euclides Gutierrez, Bautista Rojas, Radhames Jiménez, Rubén Maldonado y Eduardo Selman.

Largas filas de personas se produjeron desde temprano en la mañana para felicitar a Fernández, a quien le cantó un mariachi y salseros del grupo Adolescentes.