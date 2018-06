Ley de Partidos en punto muerto por desacuerdos

SANTO DOMINGO. El liderazgo del Congreso Nacional falló nueva vez en ponerse de acuerdo sobre el proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos debido a la división que existe en torno al padrón a utilizar para las elecciones primarias internas de las organizaciones políticas.

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, anunció que sería la comisión especial de la Cámara de Diputados la que seguirá adelante con el proyecto, que ya fue aprobado en la Cámara Alta.

Pese a que en el encuentro participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y los voceros de los distintos partidos que componen el Congreso Nacional y varios diputados de la “línea dura” del danilismo como Miriam Cabral, Lucía Medina y Rhadamés Camacho, fue imposible llegar a un acuerdo sobre la modalidad para las elecciones internas.

Los seguidores del presidente Danilo Medina mantuvieron su posición de que se realicen las primarias con el padrón de la Junta Central Electoral (JCE) o “abiertas”, mientras que los partidarios del expresidente Leonel Fernández prefieren que se hagan con el padrón de cada partido político o “cerradas”. Esta última modalidad también es la que favorece el bloque de partidos opositores.

“Recuérdense que esta comisión no tiene facultad deliberativa. Esta comisión no es una comisión institucional, no es una comisión bicameral”, argumentó Pared Pérez, al culminar la reunión en su despacho.