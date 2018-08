Ley de Partidos volverá al Senado bajo control absoluto del danilismo

Del proyecto aprobado

Algunas consideraciones de los debates

A las 7:05 de la noche fue sometido el cierre de debates por parte del presidente de la Cámara y fue aprobado con el voto de 110 diputados a favor y 21 en contra, luego de más de seis horas de debates y opiniones de los legisladores, algunas de las cuales las presentamos a continuación de en forma de resumen.

José Altagracia González, vocero del PRD, en su defensa al informe dijo que se hace necesario aprobar la ley para aplicar regulaciones y obligar a la renovación de las organizaciones políticas y sus autoridades “sin el dedo”.

Alfredo Pacheco PRM: “Yo fui víctima de las más infame calumnias, pero también yo quiero perdonar aunque algunos no lo merezcan. Ese grupo difama porque no quieren la ley, y por eso recurren a la difamación. Esos personajes lo único que buscan es que hoy este congreso no apruebe la ley. Hoy mi partido, que ayer fue acusado, estamos aquí, nosotros no estamos aquí atizando la división de otro partido, porque ya ellos lo están haciendo solo, nosotros estamos monolíticamente unidos. Nosotros en el día de hoy no vamos a entorpecer esta importante ley”.

Henry Merán sostuvo que se hicieron 29 reuniones y 173 horas de trabajo y múltiples discusiones pero al final de cuentas se vio en la necesidad de presentar un informe disidente por romperse el consenso.

Precisó que el proyecto tiene aspectos de inconstitucionalidad en violación a los artículos 47, 208, 209 y 216 de la Constitución.

En la comisión hicimos un gran esfuerzo para consensuar una redacción final. Dijo que tenían diferencias y opiniones encontradas, y se acordó una propuesta del PRM.

Demóstenes Martínez (PLD): “La historia la estamos construyendo en el día de hoy. Cómo es posible que nosotros pasemos de proponer primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral (JCE), con el argumento de que era más abierto y más participativa, a que sean las cúpulas de los partidos las que decidan, dos extremos completamente radicales y opuestos, tremenda contradicción”.

Consideró que lo aprobado por los diputados podría ser premiado como “el tollo, el desatino, no del año, sino del siglo, por proponer una ley como se está proponiendo hoy con contradicciones aberrantes”. “Hoy estamos acostando en un ataúd a las bases de los partidos políticos y les pido a ustedes que al acostarlos, les pongan tanque de oxígeno”.

Yohanny Guzmán Rodríguez (PLD): la representante de Valverde dijo que el sector de Danilo Medina dentro del PLD “nos usa como conejillos de indias, para buscar votos en los barrios y para promover las obras de gobierno del PLD. Nosotros también como miembros de una organización política tenemos derecho a discernir y hoy, en 8 años como legisladora, es un día muy feliz porque podré votar conforme a mi convicción”.

Juan Carlos Quiñonez (PLD): “Nosotros no vamos a violar la Constitución y vamos a acudir hasta donde nos permita nuestra propia Constitución. Este pequeño grupo, de hombres y mujeres que representa la dignidad, no violaremos la Constitución. No sé cómo el profesor Juan Bosch y uno de sus alumnos más aventajados el doctor José Francisco Peña Gómez, estarán en sus tumbas cuando sus discípulos le dan hoy una estocada a la Constitución de la Republica”.

Plutarco Pérez (PLD): “Los diputados que han hablado se han enfocado en resaltar los aspectos negativos de la ley, pero esta es una ley muy buena, quizás no la deseada, pero si la posible. Los peledeístas no tienen sentido para sentir miedo de que nuestros líderes acumulen un poco de poder. La cúpula de nuestro partido ha tomado decisiones certeras. Yo invito a los compañeros de nuestro partido que saben que el PLD en pleno está de acuerdo con esta ley, quizás estén en desacuerdo con un párrafo, a votar, porque hay que pensar en la mayoría del pueblo que es el que está esperando esta ley”.

Máximo Castro Silverio, vocero de los reformistas, defendió el proyecto, del cual se definió un guardián. Reveló que muchos de sus pares le han reducido hasta el saludo en el proceso de estudio de la inicia, y eso no le ha preocupado, como ha sucedido con las acusaciones de algunos sectores.

“Hay que ser prudentes, las pasiones no pueden detener un proceso”, enfatizó al tiempo de afirmar que el Partido Reformista Social Cristiano ha sido útil para la democracia del país.

Al tomar un turno, el diputado José Luis Cosme, también miembro de la comisión que elaboró el informe del proyecto, refirió que se ha atacado al sector del expresidente Leonel Fernández.

Ito Bisonó, PRSC: dijo que pareciera que los diputados estuvieran concentrados en una ley de primarias. Parafraseó a Winston Churchill cuando dijo que los políticos piensan en las próximas elecciones y los estadistas en las próximas generaciones. “Nos ha faltado eso a nosotros, pensar más en las próximas generaciones y en el país, no en los problemas internos de los partidos y de nosotros”.

Pedro Botello, PRSC: el diputado reformista dijo que aunque un sector del Gobierno se beneficie de la posición del Partido Reformista (sobre la ley de partidos) “les advierto que estamos juntos, pero no revuelto. Yo voy a votar por la ley, aunque coincida con el sector oficialista del PLD, se beneficiaran de mi voto, pero es con dolor de mi alma”.

Fidel Santana (Frente Amplio): Dijo que la aprobación de esta ley se trata de un nuevo pacto de cúpulas, pero que en esencia sirve para que todo siga en un punto fijo, como una pantomima, “un nuevo capítulo del desencuentro entre los ciudadanos y los partidos que retuerce la institucionalidad y deja por un lado los principios éticos. Aprobaremos una ley de mediatinta, que potencia el clientelismo, que potencia la democracia de turno, que reduce a las mujeres y margina a la juventud”.