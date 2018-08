Líderes del PLD, obligados a pactar para no salir del poder divididos

SANTO DOMINGO. Solo un acuerdo entre los principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que involucre el apoyo de uno de ellos al sector contrario o a un tercero salvaría a esa organización de la división ante la lucha de poder que mantienen abiertamente los grupos de cara a la candidatura presidencial del 2020.

Así lo entiende el exvicepresidente de la República y miembro del Comité Político Rafael Alburquerque, quien destacó que “tanto Danilo Medina como Leonel Fernández están conscientes de que si el partido se divide, sin llegar a la división, si hay una confrontación muy ríspida en el partido probablemente entonces no retengamos el poder en el 2020”. Sostuvo que debe ser una verdadera unidad, no que por debajo se diga que no se va a mover un dedo para apoyar la candidatura.

“Si hay orden de arriba de las dos cabezas en el partido eso no va a pasar”, insistió.

Alburquerque afirmó que “al final tendrá que haber el acuerdo necesario para que el partido vaya unido como un solo hombre a las elecciones del 2020”. Se quejó de que hay críticas muy fuertes de los opositores a Fernández dentro del PLD, pero a ellos no se les ocurre pensar que es por órdenes del presidente Medina, porque ese no es su estilo.

Los precandidatos presidenciales Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez, Carlos Amarante Baret y Andrés Navarro aspiran a ser el delfín del danilismo, el cual controla la mayoría de los organismos del PLD, en especial el Comité Político, el Comité Central.

Para ello han lanzado ataques y dado golpes políticos al presidente del PLD.

Amarante Baret ha tomado la bandera de la polarización contra Fernández, enfocado en atacarlo directamente al declarar que es un caudillo cuyo tiempo ya pasó políticamente.

Domínguez Brito también atacó al sector del presidente del PLD cuando propuso la destitución del exsecretario de organización, Félix Bautista, y del exsecretario de finanzas del partido, Víctor Díaz Rúa, ambos dirigentes que respaldan a Fernández.

Ese propuesta la hizo suya el secretario general y aspirante presidencial Reinaldo Pared Pérez, quien los suspendió a ambos y luego fue ratificada la medida en la Reunión del Comité Político del pasado 6 de agosto.

Navarro ha sido más sutil al afirmar: “Están dadas las condiciones para que las bases puedan ventilar nuevas opciones para que el PLD pueda plantearle nuevas ofertas electorales al país”.