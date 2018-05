Los mediadores de la iglesia católica saludan diálogo por Ley de Partidos

SANTO DOMINGO. Los mediadores por excelencia de la iglesia católica ofrecieron ayer su respaldo a la iniciativa del presidente Danilo Medina, para que una comisión bicameral estudie y facilite el diálogo en torno al proyecto de Ley de Partidos Políticos que reposa en el Congreso Nacional.

La disposición fue calificada como esperanzadora por monseñor Agripino Núñez Collado y de positiva por el obispo auxiliar Jesús Castro, quienes coincidieron en señalar la urgente necesidad de que el país cuente con la Ley de Partidos.

“Considero que es una excelente iniciativa del presidente Danilo Medina. El diálogo es la vía más apropiada para la solución de conflictos”, manifestó Núñez Collado.

A su juicio, es una propuesta esperanzadora pues importantes líderes políticos la han acogido, por lo que espera se logre esa búsqueda de consenso.

“Que ocurra ese consenso con el único objetivo de que la República finalmente cuente con esa esperada ley que contribuya al fortalecimiento de los partidos políticos y de la democracia dominicana”, apuntó

El obispo Castro aseguró que el mandatario ha actuado con mucha prudencia en torno a un tema tan vital como lo es esa legislación.

“Al proyecto no se le puede dar más vueltas, hay que tomar una decisión, porque una próxima elección sin Ley de Partidos Políticos sería un caos y un desorden, y eso yo pienso que es la voluntad del Presidente y su deseo de que aquí no haya ningún caos ni desorden y por eso su propuesta de dialogar”, enfatizó. El religioso favoreció un consenso y que en el diálogo participen, no solo los legisladores, sino que se abra un espacio para la sociedad civil y otros sectores que desean ser escuchados.

El presidente Danilo Medina solicitó a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado la designación de una comisión bicameral para que estudie el proyecto de Ley de Partidos en el Congreso Nacional, a fin de que la pieza “no se caiga”.

La solicitud del mandatario, dirigida a Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, y a Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, se hizo a través de una carta, en la que asegura que su “única motivación”, al defender “el modelo de primarias abiertas y simultánea con el padrón oficial de la Junta Central Electoral es el compromiso de revitalizar los partidos políticos, fortalecer la transparencia y abrir más espacios de participación”.