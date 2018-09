Lucía Medina dijo ayer que le compró las mochilas a una empresa

SANTO DOMINGO. “Yo no le pedí mochilas al ministerio. A mí el ministerio no me ha entregado mochilas para dar y créanme eso tampoco es un delito si me las da las entrego”, se defendió la diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Lucía Medina, durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados.

La legisladora y hermana del presidente de la República, Danilo Medina agotó un turno que se prolongó por más de 30 minutos para presentar supuestas facturas y cheques que avalarían la compra de 3,000 mochilas por valor de RD$ 708,000 a la compañía Ston Blue.

Medina afirmó que se sentó “a reflexionar” con su esposo, el viceministro de Minas, Edgar Mejía Butten, porque se sintió “molesta” debido a la circulación de los videos en las redes sociales en los que se veía la repartición de mochilas a estudiantes con el logo del Ministerio de Educación cubierto por un sello de la Fundación de Mujeres Para el Desarrollo de San Juan (FEMUDESJU), la cual preside la diputada.