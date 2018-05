Maldonado pide aprobar Ley de Partidos sin primarias

SANTO DOMINGO. El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, propuso ayer que se deje fuera del proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos el tema de las elecciones primarias y de esta manera aprobar una iniciativa con los puntos en los que se ha llegado a un consenso.

Según el legislador, “por el bienestar del país” y del sistema de partidos políticos convendría que se apruebe un proyecto con los puntos en que coinciden la mayoría de los partidos.

“El proyecto de Ley de Partidos tiene grandes contradicciones en las mismas organizaciones políticas y en la sociedad dominicana”, reconoció Maldonado, quien durante la última sesión de la Cámara de Diputados llamó a los partidos a dejar a un lado las diferencias y aprobar un proyecto que cuente con el consenso de toda la sociedad.

Asimismo dio garantías de que se reuniría el quórum necesario para la sesión de mañana, luego de que el pasado jueves 03 de mayo no fuera posible que se conociera el proyecto de Ley de Partidos debido a que los legisladores de la línea del presidente Danilo Medina y 10 del Partido Revolucionario Moderno no se presentaron al salón de la Asamblea Nacional por lo que no se llegó a los 96 presentes para iniciar los trabajos.

El método de celebración de las primarias con un padrón abierto o cerrado mantiene enfrentados a distintos grupos dentro de los principales partidos políticos que se inclinan por una de las dos modalidades.

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) los danilistas favorecen las primarias abiertas mientras los leonelistas se oponen. Mientras en el PRM los seguidores de Luis Abinader proponen las primarias cerradas en tanto que los de Hipólito Mejía las prefieren abiertas. CR