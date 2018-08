Medina deja suspenso una semana antes de lanzamiento de Leonel e Hipólito

SANTO DOMINGO. El presidente Danilo Medina eligió referirse a temas sensitivos como la división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la lucha por el poder y postergó su respuesta a otra posible repostulación en momentos en que su popularidad, según él mismo señaló, ha bajado de un 90% a un 62%.

En su inusual entrevista con una comunicadora que no pertenece al ámbito político y noticioso, el mandatario respondió a ataques internos en su partido y de sectores de la sociedad una semana antes de que el expresidente Leonel Fernández, su adversario interno, lance en un acto de masas sus aspiraciones ser por cuarta vez candidato presidencial del PLD y presidente de la República.

El expresidente Hipólito Mejía lanzará formalmente sus aspiraciones a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) el próximo día 2 de septiembre, en un discurso que dirigirá al país a través de una red de medios de comunicación, informó su vocero Eddy Olivares, y entonces se referirá a algunos de los tópicos tocados por Medina.

La respuesta de la oposición interna y de otros partidos políticos no se hizo esperar, y el rechazo se concentró en su evasiva a definir una postura ante el planteamiento de la reelección presidencial, prohibida en el artículo transitorio número 20 de la Constitución.

El senador y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, puso énfasis en que la Constitución “no está para suspensos ni esperas, su cumplimiento no requiere de anuncios formales. ¡Lo prohibido, prohibido está!”.

Manifestó que en el 2015 se redactó una nueva versión de la Constitución “presentaron la iniciativa y con su mayoría la impusieron. La Constitución actual es criatura del PLD, ¡cúmplanla!”.

El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, aseguró que el presidente Danilo Medina descartó ya a todos los candidatos que estimuló a lanzarse hace poco tiempo, “a la vez que demostró que la prohibición constitucional de la reelección en su visión no cuenta para nada, ya que exhibió un sentido muy pobre de la institucionalidad y muy acentuado del poder personal”.

El aspirante presidencial por el PLD, Francisco Domínguez Brito, dijo que su candidatura no está supeditada a una posible reelección presidencial.

“Una candidatura presidencial y más un proyecto de nación no puede estar supeditado a suposiciones o especulaciones sobre si se va a reformar o no en el futuro la constitución de la República. Una candidatura y un proyecto de nación solo puede estar supeditado al trabajo diario y al interés general de la nación”, indicó Domínguez. Diputados también reaccionaron ayer a la entrevista de Medina, entre ellos el opositor perremeísta Robinson Díaz, quien consideró que lo que Medina debe decirle al país es que está dejando para marzo del próximo año una posible modificación a la Constitución para eliminar el artículo transitorio 20, pero advirtió que en el país no existen condiciones.

En iguales términos se pronunció el diputado leonelista Levis Suriel.