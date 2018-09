Politólogo: el Gobierno vende la idea de que no hay oposición para quedarse en el poder

“Eso es totalmente falso”

“Muchas veces es el Gobierno que trata de hacer creer que no existe oposición, decir que no hay oposición, que es débil la oposición porque de esa manera crea esa falsa conciencia de que no existe oposición y al crear esa falsa conciencia, naturalmente, muchos mercados cautivos, esa gente entiende de que no hay posibilidad y que no hay ninguna posibilidad de que lo superen en el Gobierno, de que lo derroten en un proceso electoral, o sea es un poco para bajarle la moral, de que aquí no hay nada más que este Gobierno y esto es totalmente falso”, adujo.

Sobre la pregunta de qué le falta a la oposición del país para lograr impactar de manera positiva en la gente expreso: “A la oposición lo que le falta es dar un mayor grado de unidad, de unidad orgánica, o sea que se vea ya con muy claros propósitos unitarios, de cara al proceso electoral, porque en lo que se refiere a acciones concretas e imposición, incluso, de su fuerza”.

Dijo confiar que el panorama de ese sector cambiará a medida que tenga mayor presencia en organismos de poder como son el Congreso Nacional y los ayuntamientos.

“Ahora de que es necesario una unidad de cara a los procesos electorales y una mayor unidad en lo que son las acciones concretas, eso sí que debe elevarse para ser mucho más fuerte esta oposición para que se exprese con mucho mayor vigor. Por ejemplo, en el Congreso la oposición no logra mayores resultados porque evidentemente la fuerza de del partido de Gobierno es bastante notoria, entonces si la oposición tuviese una mayor presencia en el Congreso, mayor sería el impacto de sus acciones en ese organismo, cosa que no sucede porque realmente se ha expresado de manera débil y por eso es que se necesita que para las próximas elecciones haya una mayor presencia opositora en el Congreso “, planteó.

“Hay que modificar la correlación de fuerzas que tiene el poder en el Congreso y en los ayuntamientos, cuando haya mayor cantidad de alcaldes, diferentes y buenos, y haya congresistas de mayor nivel de compromisos (no que estos no lo tengan), sino que a mayor nivel de compromiso naturalmente que habrá una mayor presencia, un mayor impacto más visibles de las facciones de la oposición”, insistió.