Reinaldo abraza el danilismo al formalizar sus aspiraciones

SANTO DOMINGO. La salida a la carrera por la candidatura presidencial del presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, arrecia la competencia en esa organización que no ha formalizado el proceso de precampaña interna.

Pared Pérez manifestó ayer que buscará la candidatura presidencial de esa organización sobre la base de los éxitos logrados en los gobiernos peledeístas y la necesidad llevar un candidato presidencial capaz de garantizar la unidad y la renovación, que asegure el triunfo en los comicios del 2020.

En un discurso grabado y difundido por medios electrónicos, Pared Pérez sostuvo que, a pesar del extraordinario desarrollo, el país aún confronta grandes desafíos “y no tengo la menor duda de que sólo el PLD puede seguir enfrentándolos y ganar la batalla contra la pobreza que aún sufren millares de dominicanos”.

“Hoy me dirijo a ustedes para anunciar mi firme propósito de trabajar incansablemente, como lo he hecho desde todas las posiciones que he ocupado en el PLD y desde el Estado, con la ayuda de Dios, mi familia y de todas y todos los dominicanos, obtener el más alto honor que pueda recibir alguien que ha dedicado su vida al servicio de los demás: El honor de ser en el 2020 el presidente de todas y todos los dominicanos, y así, con el triunfo de un PLD unido y renovado, continuar guiando al país por el camino del progreso y el bienestar”, indicó.

Pared precisó que el PLD ha logrado mejoría y bienestar, sacando de la pobreza y mejorando la vida de centenares de miles de dominicanos, realidad irrefutable, valorada, y en muchos casos emulada por países del área y del resto del mundo.

“En cinco períodos de gobierno del PLD, la más grande y exitosa agrupación política del país, dirigidos por los compañeros Leonel Fernández y Danilo Medina, hemos alcanzado el mayor grado de desarrollo en la historia de la República Dominicana”, enfatizó.

En un comunicado de prensa, el precandidato expresó que la presidencia del Senado “es una responsabilidad del Comité Político como organismo que escoge quiénes van a presidir los bufetes de cada cámara y de cara al próximo 16 de agosto, habría que esperar” acotó Pared Pérez.

El pasado jueves 26 de abril, Francisco Domínguez Brito renunció del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y se lanzó en la búsqueda de la candidatura presidencial del PLD.

Se espera que el expresidente Leonel Fernández lance formalmente sus aspiraciones a una cuarta candidatura presidencial.

También lanzarían sus proyectos el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret; el ministro de Educación, Andrés Navarro; el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el dirigente Temístocles Montás. Francisco Javier García, ministro de Turismo, manifestó ayer que lo haría “en un momento oportuno”.