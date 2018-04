Rubén Maldonado: “Leonel recriminó a Franklin Almeyda”

SANTO DOMINGO. El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, reveló que el expresidente Leonel Fernández, le recriminó al dirigente peledeísta Franklin Almeyda sus declaraciones escritas en redes sociales en las que dijo que sus perros entienden más que los senadores que apoyaron las primarias abiertas en la Ley de Partidos.

“Ya recibió por parte del presidente Leonel Fernández...estoy completamente seguro que le recriminó ese comportamiento”, expresó.

Aseguró que Fernández no está de acuerdo con la actitud que asumió Almeyda esta semana contra los senadores.

“Esas declaraciones no son la expresión ni de Leonel Fernández ni del equipo que acompaña a Leonel Fernández, yo particularmente las repruebo”, indicó.

“Aunque él no me ha autorizado a decirlo, yo que conversé con él puedo decir que tampoco aprueba eso, al contrario, lo reprueba, cometeré un acto de indelicadeza con lo que voy a decir pero puedo asegurar que Franklin al momento de emitir esa opinión no contó con el apoyo de ninguno de los hombres y mujeres que están al lado del presidente Leonel Fernández”, enfatizó en el programa Hoy Mismo.

Maldonado también abogó porque el Comité Político se reúna y retome la discusión de la Ley de Partidos, y haya una mesa de diálogo en la Cámara de Diputados.