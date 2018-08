Se enciende el tono del debate en la precampaña de PLD

SANTO DOMINGO. En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el tono del debate interno se ha encendido en un ambiente de plena precampaña electoral.

“Vamos a esperar el momento, todo tiene su tiempo, así lo dice la Biblia”, dijo la vicepresidenta Margarita Cedeño al manifestar que antes del 2020 fijará una posición sobre sus aspiraciones políticas.

Cedeño indicó que no asistió al acto de su esposo, el expresidente Leonel Fernández, porque como vicepresidenta representa a todo el país y no a algún sector del partido morado en particular.

“El presidente del partido (Leonel Fernández) está luchando por la institucionalidad, por el respeto a la Constitución y en ese sentido hay que ser coherentes y por eso en mi condición de vicepresidenta no podía estar allí presente”, sostuvo.

Aseguró que, como esposa de Fernández, él sabe que cuenta con ella, pero que esa no era una actividad familiar.