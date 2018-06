Se profundiza la crisis de grupos en el PLD por la Ley de Partidos

SANTO DOMINGO. Por segunda ocasión en poco más de un mes, las fragmentaciones dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han impedido el inicio de una sesión en la Cámara de Diputados debido a la falta de legisladores para alcanzar el quorum de los 97 necesarios para dar formal apertura a los trabajos legislativos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, lamentó la situación y tildó de boicot la actuación de sus compañeros, especialmente a los del PLD, por ser este el partido al que pertenece.

“Hay un ausentismo verdaderamente considerable, de todas las bancadas, pero fundamentalmente de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana”, expresó Maldonado, frente al resto de los 65 legisladores presentes en el hemiciclo. El vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, aseguró que la inasistencia de los danilistas no se debió a un plan estructurado sino a “falta de información” y a la costumbre de no sesionar los jueves. “Lo que parece ser es que no contemplaron que iba a haber sesión”, adujo.

Del total, sólo 29 pertenecían al PLD y 21 al Partido Revolucionario Moderno, el resto se dividía entre algunos de los partidos pequeños. “Lo que nunca pensé era que iba a recibir un boicot a las actividades que aquí nosotros realizamos”, prosiguió Maldonado, quien dijo que las tareas de reconstrucción del edificio le han traído diferencias con algunos legisladores que desaprueban su labor.

Maldonado vaticinó que la inasistencia de los legisladores pudo ser “en respuesta” a la fallida reunión del miércoles junto al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, en la búsqueda de un consenso por el proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

“En los últimos días nos hemos visto envueltos en una vorágine de discusiones en el contexto de lo que es la normalidad del Congreso”, dijo.