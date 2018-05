The Economist predijo victoria de Trump y poderío indefinido de Xi Jinping

Para leer el informe íntegro de The Economist

El informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist al que se hace referencia en la edición de este jueves es un reporte que solo está disponible para suscriptores de The Economist. Aunque Diario Libre tiene acceso al documento, no puede reproducirlo íntegro en su portal por políticas de The Economist. Si desea leer el reporte completo, Diario Libre lo tiene a disposición de sus lectores en la recepción de sus instalaciones de la avenida Abraham Lincoln.