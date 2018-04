Vocero del bloque de senadores del PLD anuncia que la mayoría de los senadores apoyan primarias abiertas

SANTO DOMINGO. El senador Adriano Sánchez Roa, reveló que más de 20 senadores respaldan la aprobación de que las primarias abiertas sean incluidas en el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, sobre cuya figura los senadores oficialistas fijarán su posición formal este martes.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, el legislador fronterizo declaró que aspira a que este miércoles se rinda un informe final favorable para discutir en ese hemiciclo la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.

“Para mí que en el informe que se dé el próximo miércoles va a ser con las primarias abiertas, porque si es por mayoría, la mayoría vamos a decidir que sea así”, recalcó.

Rendido el informe de la Comisión, indicó que en el transcurso de una semana será discutido para fines de aprobación en primera lectura en la Cámara Alta.

Sánchez Roa entiende que los partidos ganarán con esa norma porque llevarán en sus boletas a los candidatos que tengan mayor popularidad y las escogencias no serán por señalamientos.

“La Ley de Partidos es muy necesaria porque se deben cambiar muchos aspectos relacionados con lo que son las elecciones, en virtud de que yo pienso que no debemos seguir como lo estamos haciendo ahora mismo”, dijo.

El legislador miembro del Comité Central del PLD aclaró que quienes participarán en las primarias abiertas serán los precandidatos de los partidos políticos y no cualquier persona que desee competir en ese certamen.

“Es decir, que no se va a poder meter una persona que el partido no ponga, porque si fuera así fácilmente la gente que no es de un partido o que sea de otro partido podría entrar”, sostuvo.