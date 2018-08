Vuelven las críticas y los temores por elección en salas capitulares

La fiscalización de alcaldes

Las voces que han cuestionado la existencia del acuerdo lo hacen desde dos puntos de vista; el político basado en la alternabilidad de los presidentes de salas capitulares, y el de control y fiscalización. “Hoy no tiene sentido que el fiscalizado escoja a quien lo va fiscalizar, pero saludo que los partidos donde tienen mayoría absoluta de regidores le sea apoyado su propuesta, no así donde no tienen esa mayoría donde debe primar la democracia e instituirse el contrapeso en la gestión”, opina Waldys Taveras.