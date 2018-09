YoCreoenYomaira, salen en defensa de la diputada Lucía Medina

SANTO DOMINGO. Varias personalidades han salido este martes en defensa de la honorabilidad de la diputada Lucía Medina -Yomaira- luego del escándalo suscitado con el caso de las mochilas donadas por ella, las cuales tenían el nombre y logo del Ministerio de Educación tapado con el de la fundación que la misma preside.

Con el hashtag #YocreoenYomaira políticos como Gustavo Sánchez, José Tomás Pérez (embajador dominicano en Washington) y Carlos Gabriel han alzado voz en defensa de la legisladora de San Juan, quien es hermana del presidente de la República, Danilo Medina.

Medina proclamó hoy, desde la Cámara de Diputados, que desconocía que las mochilas que regaló a los niños (unas tres mil) tenían el logo del Ministerio de Educación. Aseguró que pagó por ellas y que actuó de buena fe.

“Si el suplidor dice que fue un error de producción y se muestran las evidencias de que Lucía Medina le compró esas mochilas, porqué se insiste en crucificarla? No se puede llegar tan lejos. Yo creo en la integridad de Lucía”, dijo José Tomás Pérez en su cuenta @josetomasperez.

“Confío en la honestidad de @YomairaMedinaS cuando afirma “Yo no tengo nada que ocultar, simplemente me agarraron en mi buena fe”. La conocí en mi gestión como diputado 2010/2016 , siempre transparente. Si fuera corrupta no lo fuera con 20 mochilas que regala a los pobres de SJM”, posteó de su lado Carlos Gabriel (@carlosgabriellg).

“ # YoCreoEnYomaira pienso que fue una viveza del proveedor para ganarse más de la cuenta @YomairaMedinaS habló con prueba”, expresó Kelvin de Jesús Cruz (@kelvindejesuscr), en alusión a la postura de la compañía que dijo hizo las mochilas y atribuyó a “un error” el que fueran distribuidas con el nombre de Lucía Medina.

El diputado oficialista Gustavo Sánchez dijo: “Capaz, honesta y de una familia cuyos valores nunca han estado en cuestionamientos @YomairaMedinaS fue capaz de enfrentar la maldad producto de Vertil comenarios sin averiguar, y eso duele. # YoCreoEnYomaira”.