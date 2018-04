Presidente Medina dice clase media no tiene excusas para utilizar hospitales públicos

Medina valoró calidad de los servicios ofrecidos en educación y salud en el país

Durante su discurso el presidente Danilo Medina indicó que una de sus propuestas de campaña electoral, fue “adecentar a la clase pobre, creando una sociedad de clases media, como lo ha venido haciendo con programas como el de jornada de tanda extendida en los centros educativos públicos, y con la construcción y remodelación de hospitales en todo el país”.

‘’Si las personas de clase media que no quieren enviar a sus hijos a una escuela pública con el nuevo sistema de jornada de tanda extendida en los centros educativos públicos, es porque así lo quieren, porque estos están a la altura de cualquier colegio privado del país. Del mismo modo los que no quieren ir a un centro hospitalario como este que recién se inaugura, el cual no hay ningún privado en el país que lo pueda superar, es su problema, pero las condiciones están dada para que cualquier persona reciba atención de calidad”, indicó el mandatario.

Medina agradeció además, la presencia del presidente del Colegio Médico Dominicano Wilson Roa, indicando que la intención del gobierno es que este organismo trabaje de la mano con el Ministerio de Salud Pública. Que cualquier que queja que puedan tener, se trabaje en la mesa del dialogo.

‘’El nuevo presidente del Colegio Médico es un hombre que no está buscando reconocimiento público y ha asumido el cargo con la responsabilidad que amerita. Sabe que tiene que representar los intereses de la clase médica del país y lo está haciendo con la racionalidad que lo amerita””, precisó Medina en su discurso.

Tras finalizar su discurso de alrededor de 17 minutos, el mandatario cortó la cinta para dejar inaugurado el centro hospitalario y procedió a realizar un recorrido por las nuevas instalaciones, acompañado de la ministra de Salud, el director de la OISOE, entre otros funcionarios.